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Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı - Son Dakika

Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı

19.02.2022 10:31
Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı

Ergani ilçesinde 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı.

Ergani ilçesinde 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı.

Ergani ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan 120 yataklı Yatılı Kuran Kursunun içerisinde spor kompleksi ve konferans salonu da yer alıyor.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlim öğrenme arzusundaki çocuklarımız, gençlerimiz için Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun talimatları ile aynı anda 120 kişinin faydalanabileceği Ergani Yatılı Kız Kuran Kursunun yapım çalışmaları tamamlandı. Çocuk ve gençlerimize hayırlı olmasını diler, Valimize teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı DERNEK BAŞKANINDAN CAMİDEN MUSLUK ÇALAN HIRSIZA TEPKİ: GELİP 'PARAM YOK DESEYDİ, VERİRDİK DERNEK BAŞKANINDAN CAMİDEN MUSLUK ÇALAN HIRSIZA TEPKİ: GELİP 'PARAM YOK DESEYDİ, VERİRDİK VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Münir Karaloğlu, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı - Son Dakika
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