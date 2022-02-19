Ergani'de 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı - Son Dakika

Ergani ilçesinde 120 yataklı Yatılı Kız Kuran Kursu tamamlandı.

Ergani ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan 120 yataklı Yatılı Kuran Kursunun içerisinde spor kompleksi ve konferans salonu da yer alıyor.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlim öğrenme arzusundaki çocuklarımız, gençlerimiz için Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun talimatları ile aynı anda 120 kişinin faydalanabileceği Ergani Yatılı Kız Kuran Kursunun yapım çalışmaları tamamlandı. Çocuk ve gençlerimize hayırlı olmasını diler, Valimize teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.