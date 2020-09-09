Ergani'de 15 ayrı suçtan kaydı bulunan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Ergani ilçesinde 15 ayrı suçtan kaydı bulunan, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde bazı evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen V.Y. ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hırsızlık suçları dahil 15 suç kaydının olduğu tespit edilen V.Y. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.