Ergani'de 2 bin 111 aileye yardım - Son Dakika

Ergani'de ramazan ayı dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2 bin 111 aileye nakdi yardım yapıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi iki bin 111 aileye nakdi yardım yaptıklarını söyledi.

Yardımları ihtiyaç sahiplerine öncelik vermek suretiyle dağıttıklarını ifade eden Öztürk, bu yardımların sosyal devlet olmanın gereği olduğunu belirtti.

Öztürk, "Yardımları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımızın desteğiyle en objektif şekilde ihtiyacı olanlara öncelik vermek suretiyle yardım yapmaya çalışıyoruz." dedi.