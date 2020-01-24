Ergani'de 2 spor tesisinin onarımı yapılacak - Son Dakika
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Ergani'de 2 spor tesisinin onarımı yapılacak

6 saat önce

Ergani ilçesinde 2 spor tesisinin bakım ve onarımının yapılacağı bildirildi.

Ergani'de 2 spor tesisinin onarımı yapılacak, System.String[]

Ergani ilçesinde 2 spor tesisinin bakım ve onarımının yapılacağı bildirildi.

Erganispor Kulüp Başkanı Ekrem Senvar, İlçe Stadı ve spor salonundaki eksiklerin giderilmesine ilişkin projenin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından onaylandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Senvar, "İlçemizin temel ihtiyacı olan önemli spor tesislerimizle ilgili bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Ergani bu tesislerle beraber spor merkezi haline gelecek." dedi.

İlçe Stadının tribün yapımı, çim saha düzeyinin yenilenmesi, çevre düzenlemesi ile spor salonu bakım ve onarımının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacağı kaydeden Senvar, iki tesisteki eksiklerin giderilmesi ve yenilenme çalışmalarının yapılması için gerekli olan ödeneğin bakanlık tarafından onaylandığını belirtti.

Stadının sentetik olan zemininin 12 yıl önce yapıldığını ifade eden Senvar, şöyle devam etti:

"Yıpranan ve kullanılamaz hale gelen zemin yenilenecek. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Demir ile AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Sayan'a teşekkür ediyoruz."

Mehmet Kasapoğlu, Erganispor, Ergani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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