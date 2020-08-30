Ergani'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika

Ergani'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

İlçe merkezinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Nuri Umut Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, Ergani İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, Ergani Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Öztürk, programda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zaferin, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."