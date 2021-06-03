Ergani'de 6 Haziran'da 3 mahallede muhtarlık bir mahallede ise aza seçimi yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 6 Haziran'da 3 mahallede muhtarlık, bir mahallede ise aza seçimi yapılacak.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, muhtarlık görevi sırasında vefat eden, görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi gerçekleştirilecek.

Ergani İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca alınan kararlar doğrultusunda 6 Haziran 2021 pazar günü Adnan Menderes, Azizye ve Gökiçi mahallelerinde muhtarlık, Morkoyun Mahallesinde ise aza seçimi gerçekleştirilecek.