DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında ilçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Ergani'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika