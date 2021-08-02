Üye Girişi
Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı

02.08.2021 15:11
Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı, System.String[]

Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ergani ilçe belediyesi arasında imzalanan '2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü' çerçevesinde ilçedeki çalışmalar start aldı.

Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ergani ilçe belediyesi arasında imzalanan '2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü' çerçevesinde ilçedeki çalışmalar start aldı.

İçişleri Başkanlığının 2021 yılı Afet Eğitim yılı ilan edilmesinden dolayı, Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü ve Ergani İlçe Kaymakamlığınca yapılan protokol çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine ve İlce Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucularına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve personellerine, ilçe belediye personelleri ve vatandaşlara 02-03 Ağustos 2021 tarihlerinde planlanmış iki günlük afet farkındalık eğitimi bugün başladı.

Eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır il AFAD Müdürü İlamı Çakmak, "İçişleri başkanlığımızın 2021 yılı Afet Eğitim yılı ilan edilmesinden dolayı, AFAD müdürlüğü ve Ergani ilçe Kaymakamlığınca eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde ilçede startı verdik, diğer ilçelerimizde de eğitim çalışmalarımız devam edecektir, ev sahipliği için İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'e katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, AFAD ekipleri ilçe genelinde vatandaşlara yönelikte bilgilendirme yaparak, vatandaşların acil durumlarda neler yapacağı konusundan bilgilendirme yaptılar. - DİYARBAKIR

Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı
Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı
Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı

Diyarbakır, Hisarcık, Ergani, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı 14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu 14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı 14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık 14:15 MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı 14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı 14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor 12:58 Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı 12:16 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı

Son Dakika Haberleri
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı
14:17 Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz
14:15 Son Dakika: Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den gitmelerini istedim, Morutan'ı almayacağız
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:14 MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış         
14:59
Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor Sıfır araç fiyatına 1965 model klasik otomobil alan genç adam araca gözü gibi bakıyor         
14:35
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz Son Dakika! Bakan Soylu'dan yangınlardaki sabotaj iddialarına cevap: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz         
14:17
Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak         
14:15
Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu         
14:11
Babanın en acı anı! İş yerini açınca oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Babanın en acı anı! İş yerini açınca oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
13:47
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu         
11:32
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Oyak Renault, Megane'ı Karsan'la birlikte üretecek Oyak Renault, Megane'ı Karsan'la birlikte üretecek         
10:06
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 15:21:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement