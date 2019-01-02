Ergani'de Aile Sağlık Merkezinden Hırsızlık

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Aile Sağlık Merkezinde yaşanan hırsızlık hastaları mağdur etti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Aile Sağlık Merkezinde yaşanan hırsızlık hastaları mağdur etti.



Alınan bilgiye göre, Kemertaş Mahallesindeki Aile Sağlık Merkezinin penceresinden gece içeri giren kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tıbbi malzeme, yazıcı, klima ve ısıtıcı çaldı.



Tıbbi malzemelerin çalınması nedeniyle hizmete akmasa yaşandı.



Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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