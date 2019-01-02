Son Dakika Haberleri: Ergani'de Aile Sağlık Merkezinden Hırsızlık

Ergani'de Aile Sağlık Merkezinden Hırsızlık

42 dakika önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Aile Sağlık Merkezinde yaşanan hırsızlık hastaları mağdur etti.

Ergani'de Aile Sağlık Merkezinden Hırsızlık, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Aile Sağlık Merkezinde yaşanan hırsızlık hastaları mağdur etti.

Alınan bilgiye göre, Kemertaş Mahallesindeki Aile Sağlık Merkezinin penceresinden gece içeri giren kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tıbbi malzeme, yazıcı, klima ve ısıtıcı çaldı.

Tıbbi malzemelerin çalınması nedeniyle hizmete akmasa yaşandı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ergani, Güncel
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