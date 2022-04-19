Ergani'de ailelere ramazan yardımı - Son Dakika
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Ergani'de ailelere ramazan yardımı

19.04.2022 10:20
Ergani'de ailelere ramazan yardımı

Ergani Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 3 bin 300 aileye nakdi yardım yapıldı.

Ergani Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 3 bin 300 aileye nakdi yardım yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 3 bin 300 aileye nakdi yardım yaptıklarını söyledi.

Yardımları ihtiyaç sahiplerine öncelik vermek suretiyle dağıttıklarını ifade eden Karaaslan, yardımların sosyal devlet olmanın gereği olduğunu belirtti.

Karaaslan, "Belediyeden 1 milyon 700 bin, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımızdan 800 bin lira destekle en objektif şekilde ihtiyacı olanlara öncelik vermek suretiyle yardım yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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Ahmet Karaaslan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de ailelere ramazan yardımı - Son Dakika


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