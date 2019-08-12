Ergani'de akıma kapılan kişi öldü
1 saat önce
Ergani ilçesinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.
Ergani ilçesinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:08 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Şölen Mahallesinde yakının evindeki arızayı gidermeye çalışan Mehmet Ali Kan (55), akıma kapılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ergani Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kan'ın cenazesi Şölen Mahallesinde toprağa verildi.
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