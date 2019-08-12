Son Dakika Haberleri: Ergani'de akıma kapılan kişi öldü
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Ergani'de akıma kapılan kişi öldü

1 saat önce

Ergani ilçesinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Ergani'de akıma kapılan kişi öldü, System.String[]
Ergani ilçesinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şölen Mahallesinde yakının evindeki arızayı gidermeye çalışan Mehmet Ali Kan (55), akıma kapılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ergani Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kan'ın cenazesi Şölen Mahallesinde toprağa verildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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