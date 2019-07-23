Son Dakika Haberleri: Ergani'de atıyla gezen genç, baraj gölüne düşerek boğuldu
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Ergani'de atıyla gezen genç, baraj gölüne düşerek boğuldu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde baraj gölü kenarından atıyla gezerken bir anda dengesini kaybedip suya düşen 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Ergani'de atıyla gezen genç, baraj gölüne düşerek boğuldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde baraj gölü kenarından atıyla gezerken bir anda dengesini kaybedip suya düşen 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay Ergani ilçesi İnce Hıdır Mahallesi Geçitli Mezrası civarında bulunan baraj gölü kenarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, baraj gölü kenarında atıyla gezen Necatin Kahraman (24), bir anda atın üzerinde dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Bir süre suda çırpınmaya başlayan Kahraman, gözden kaybolurken, olayı gören çevre sakinleri durumu 112 sağlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, suda yaptıkları incelemede Kahraman'ın cansız bedenine ulaştı. Kahraman'ın sudan çıkarılan cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Geçitli, Ergani, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
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