Ergani'de bağ bozumu sezonu yaşanıyor - Son Dakika

Ergani ilçesinde bağ bozumu sezonu yaşanıyor.

Ergani'de üzüm üreticilerinin bir yıllık emeğinin karşılığını alacağı hasat mevsimi başladı.

İlçe merkezi ve köylerinde bulunan bağlardan toplanan üzümler işlenmeye başladı.

üzüm bağlarında her yıl bağ bozumuna başlandı.

7'den 70'e hummalı bir hazırlığa başlayan vatandaşlar, gün boyu topladıkları üzümlerden pekmez yapıyor.

Üzüm şiresinden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ediliyor.

Vatandaşlar görsel bir şölene dönüşen bağ bozumu geleneğini sürdürüyor.

Yıllardır bu geleneğin devam ettiğine işaret eden köylüler, bağ bozumunun oldukça zahmetli bir iş olduğunu, ancak yıllardır devam eden bu geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

Özbilek, Şölen, Deringöze, Göze Kaya ve Dallı köyleri bu geleneğin yaşatıldığı yerleşim yerlerinden.

Vatandaşlar bu yıl bağlarda üzüm kalitesinin yüksek olduğunu belirtiyor.