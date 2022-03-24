Ergani'de bağ budama dönemi başladı - Son Dakika
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Ergani'de bağ budama dönemi başladı

24.03.2022 09:26
Ergani'de bağ budama dönemi başladı

Ergani ilçesinde bağ budama dönemi başladı.

Ergani ilçesinde bağ budama dönemi başladı.

Ergani ilçesinde mart ayı ortasından itibaren etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen çiftçiler, arazilere çıkmaya başladı.

Üreticiler, üzüm bağında asmaları budamaya başladı.

Üretici Sıdık Güneş, üzüm bağlarının budanmasının önemine dikkati çekerek, budama işinin mart ayının sonuna kadar süreceğini belirtti.

Güneş, "Vatandaşlarımız, bağlarını budamadan önce karar vermelidir. Kurutmalık yapacaksa bağ çubuklarını en fazla 7-8 adet bırakmalıdır. Yaş olarak değerlendirmek istiyorsa bağ çubuklarını 4-5 adet bırakarak yapmalıdır. Zira yaş üzümde az çubukla kaliteli üzüm alınmaktadır. Budama işini ehil olan kişilere yaptırmak gerek." dedi.

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Güneş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de bağ budama dönemi başladı - Son Dakika


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