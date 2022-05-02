Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı - Son Dakika
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Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı

02.05.2022 14:35
Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevi lokalinde düzenlenen programa, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaaslan, yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en üst seviyede yaşandığı dini bayramlardan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Tüm İslam aleminin ve Erganililerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karaaslan, herkese ailesiyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Kaymakam Karaaslan, programda katılımcılarla bayramlaştı.

Daha sonra Ergani Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastaların bayramını kutlayan Karaaslan, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, şehitler için dua okudu.

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Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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