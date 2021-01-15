Ergani'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Ergani ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Kortaş Mahallesinde özel tedbirler kapsamında karantina uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.
Karar üzerine 10 gün giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.
Kaynak: AA
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