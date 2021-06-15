Ergani'de buğday hasadı başladı - Son Dakika

Çiftçiler, buğday tarlalarını biçtikten sonra, hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanları bağlayarak tarlaya bırakıyor.

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