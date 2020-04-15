Ergani'de buğdayda sarı pas hastalığı uyarısı - Son Dakika

Ergani Ziraat Odası Başkanı İzzet Güzel, buğdayda sarı pas hastalığı uyarısında bulundu. Güzel, yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde buğdayın başak vermeye başlamasıyla sarı hastalığının görülmeye başlandığını söyledi.

Rutubetli ortamları seven sarı pas hastalığına karşı çiftçinin tarlalarını sürekli kontrol etmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Aksi takdirde hastalıkla mücadele daha da zorlaşacaktır. Hastalıklara karşı ilaçlı mücadele yapılmaması halinde buğdaylar erken sararacak, ürünün pazar kalitesi azalacak ve ürünün fiyatını düşürecektir. Bu kritik dönemde çiftçilerimiz tarlalarını sık sık kontrol etsinler. Şu anda hastalığın sevdiği rutubetli hava koşulları oluşmuş durumda. Erken teşhis ve zamanında yapılacak ilaçlama hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde etkileyecektir."