Ergani'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Küme Evleri mevkisinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı bulunan şahin, Kemaliye Mahallesi muhtarı Özgür Kahraman'a teslim edildi.

Muhtar Kahraman, yaptığı açıklamada, kendisine teslim edilen şahinin kanadı ve ayaklarında yara tespit ettiklerini belirtti.

Şahini Ergani Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettiklerini dile getiren Kahraman, tedavisinin ardından şahinin doğaya salınacağını ifade etti.