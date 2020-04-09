Ergani'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

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Ergani'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Küme Evleri mevkisinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı bulunan şahin, Kemaliye Mahallesi muhtarı Özgür Kahraman'a teslim edildi.
Muhtar Kahraman, yaptığı açıklamada, kendisine teslim edilen şahinin kanadı ve ayaklarında yara tespit ettiklerini belirtti.
Şahini Ergani Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettiklerini dile getiren Kahraman, tedavisinin ardından şahinin doğaya salınacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:26 Kaynak: AA
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