Ergani'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Karanfil Sokak'ta dün M.H.B. ve R.B. ile S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silah ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada M.H.B. ve R.B. silahla, S.G. ise bıçakla yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Ergani Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.