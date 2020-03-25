Ergani'de dezenfekte çalışması sürüyor - Son Dakika

Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bulvar, cadde, yol, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanları tazyikli suyla yıkanarak dezenfekte çalışması yapıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye olarak Kovid-19'la mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların sağlığını korumak için en üst düzeyde çalışma yaptıklarını vurgulayan Öztük, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Ülke genelinde alınan tüm tedbirler halkımızın sağlığı ve güvenliği için."