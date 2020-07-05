Ergani'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı - Son Dakika

Düğün salonunu işletmecisi Ramazan Kurtekin, salonlarının İçişleri Bakanlığı 'nın gönderdiği genelge doğrultusunda yeni döneme hazır hale getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Gelin Rabia Salar, salgın dolayısı 3 Nisan yapacağımız düğünümüzü 5 Temmuz'da düğün günlerini yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Düğünde masalarda kolonya ve dezenfektan bulunduruldu, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuldu.

Ergani 'de düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.

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