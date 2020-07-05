Ergani'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı - Son Dakika

Ergani'de düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.
Yayımlanan genelge kapsamında düğün salonun girişinde misafirlerin ateşleri ölçüldü, maske takmayanlar uyarıldı.
Düğünde masalarda kolonya ve dezenfektan bulunduruldu, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuldu.
Damat Ergün Salar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerini 3 ay ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.
Gelin Rabia Salar, salgın dolayısı 3 Nisan yapacağımız düğünümüzü 5 Temmuz'da düğün günlerini yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.
Düğün salonunu işletmecisi Ramazan Kurtekin, salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda yeni döneme hazır hale getirdiklerini de sözlerine ekledi.