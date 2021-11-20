Ergani'de Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Yıldırım timi" oluşturuldu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Yıldırım timi" oluşturuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, yaptığı yazılı açıklamada, Ergani'de kolluk görevlileri tarafından kamu düzeninin sağlanması, halkın güven ortamında yaşamını sürdürebilmesi için emniyet görevlileri tarafından kanunlar ve yasalar çerçevesinde 24 saat kesintisiz görev yapılmasına devam edildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde ayrıca "Yıldırım timi" kurulduğunu ifade eden İşlek, şunları kaydetti:

"Yıldırım timi sokak suçluları ile mücadele, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu ile mücadele, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve suçluların en kısa sürede yakalanması amacıyla kurulmuştur. Kurulan yeni birimimiz ile ilçede bulunan parklar, mesire alanları, umuma açık yerler ve vatandaşlarımızın toplu olarak yaşadığı alanlarda daha huzurlu ve güvenli bir ortam sağlanacaktır. Yıldırım timi vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini bir üst seviyeye çıkaracaktır. Emniyet Müdürlüğümüzün Ergani halkının güvenliği, huzuru ve geleceği için özverili çalışmaları aralıksız devam edecek."