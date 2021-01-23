Ergani'de esnafa destek - Son Dakika

Ergani ilçesinde "alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" kampanyası başlatıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ağa Karaoğlan, esnafa destek olmak amacıyla içinden "alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Karaoğlan, "Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizim esnafımız yeri geldiğince vatandaşın çocuğunu emanet ettiği, anahtarını verdiği, gece gündüz her hangi bir ihtiyacı olduğunda sıcacık evinden kaldırıp ihtiyacını gördüğü esnaf. Dolayısıyla düğününde cenazesinde, iyi günde kötü günde sürekli halkımızın yanında olan kesim yerel esnafımız. Vatandaşlarımızdan da küçük esnafı desteklemesini bekliyoruz." dedi.