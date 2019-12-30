Ergani'de esnafa kredi desteği - Son Dakika

Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İzzet Güzel, 2019 yılında Ergani esnafına 26 milyon lira kredi kullandırdıklarını söyledi.

Güzel, yaptığı açıklamada, esnafın likidite sorunlarına çözüm bulabilmek ve mesleklerini sürdürmek için kredi desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kullanılan kredinin faizinin yüzde 8'den yüzde 6'ya inmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Kooperatif olarak en büyük hedeflerinin esnafın kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu işaret eden Güzel, "Bu yıl esnafa 26 milyon lira kredi kullandırdık. Hedefimiz 2020 yılında 48 milyon lira kredi kullandırmak." dedi.