Son Dakika Haberleri: Ergani'de Genç Çiftçilere Düve

Ergani'de Genç Çiftçilere Düve

35 dakika önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde genç çiftçilere düve dağıtıldı.

Ergani'de Genç Çiftçilere Düve, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde genç çiftçilere düve dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 9 genç çiftçiye hibe olarak 45 düve verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Çiçek yaptığı açıklamada, proje kapsamında geçen yıl 30 düve hibe ettiklerini belirterek, "Düve yetiştiriciliğinin yeniden canlanması, ilçe genelinde de ilginin artması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Besiciler de projeden duydukları memnuniyeti belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Diyarbakır, Genç, Ergani, Güncel
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