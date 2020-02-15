Ergani'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Ergani'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Ergani ilçesinde hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Ergani'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Ergani ilçesinde hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, Orta ağaç köyü kırsalındaki karlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, kış mevsimi itibariyle yaban hayatını kontrol altına almak için yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Seven, şöyle konuştu:

"Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktık. Kış mevsimi süresince bu tür çalışmalara devam edeceğiz. En kısa zamanda karla kaplı bölgelerde yiyecek bulunamayan noktalarda arkadaşlarla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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