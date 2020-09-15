Ergani'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ergani ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, bazı evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen K.A. ve S.E. ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.