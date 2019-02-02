Son Dakika Haberleri: Ergani'de Hırsızlık Zanlısına Elektronik Kelepçe Cezası

Ergani'de Hırsızlık Zanlısına Elektronik Kelepçe Cezası

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kasap dükkanını soyan hırsızlardan birine elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi.

Ergani'de Hırsızlık Zanlısına Elektronik Kelepçe Cezası, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kasap dükkanını soyan hırsızlardan birine elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi.

Olay, önceki gün Ergani merkezde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 03.00 sıralarında dükkanın önüne gelen iki hırsız, iş yerinde bulunan televizyon, ısıtıcı ve kasadaki bin 200 lirayı alarak kayıplara karıştı. Ergeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede hırsızlık zanlılarının M.S. ve B.Ö. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada iki hırsız gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.S. yaşı küçük olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö.'ye ise elektronik kelepçe ve ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:23 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı

Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergani'de Hırsızlık Zanlısına Elektronik Kelepçe Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]