Ergani'de Hırsızlık Zanlısına Elektronik Kelepçe Cezası

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kasap dükkanını soyan hırsızlardan birine elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kasap dükkanını soyan hırsızlardan birine elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi.



Olay, önceki gün Ergani merkezde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 03.00 sıralarında dükkanın önüne gelen iki hırsız, iş yerinde bulunan televizyon, ısıtıcı ve kasadaki bin 200 lirayı alarak kayıplara karıştı. Ergeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede hırsızlık zanlılarının M.S. ve B.Ö. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada iki hırsız gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.S. yaşı küçük olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö.'ye ise elektronik kelepçe ve ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - DİYARBAKIR

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