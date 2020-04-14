Ergani'de iki caddede araç girişine kısıtlama getirildi - Son Dakika

Ergani'de iki caddede araç girişine kısıtlama getirildi

Ergani ilçesinde iki caddede araç girişine kısıtlama getirildi.

Ergani ilçesinde iki caddede araç girişine kısıtlama getirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesine araç girişi kısıtlandı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, virüsün vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerininin asgari seviyeye düşürülmesi, salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafenin sağlanması amacıyla ek tedbirler alındı. Bu kapsamında Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp caddelerine 08.00 ile 18.00 saatlerinde araç girişi yasaklandı. Oluşturulan yaya geçiş noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ergani Belediyesi ekiplerince kontrol sağlanıyor. Bu kapsamda ekipler vatandaşların ateşi ölçülüyor, ücretsiz maske dağıtıyor, koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli bilgilendirme yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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