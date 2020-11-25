Ergani'de kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Ergani ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk başkanlığında aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta kadına şiddetin önlenmesine dair ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının etkin şekilde uygulanması ile alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Öztürk, ilçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

Öztürk, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından kadına karşı şiddete dikkat çekmek için broşür dağıtıldı.

Toplantıya, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, Ergani İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Güney, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Recep Akboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez ile kamu kurumları ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.