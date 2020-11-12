Ergani'de kanserle mücadele eden kadın destek bekliyor - Son Dakika

Ergani'de kanserle mücadele eden kadın destek bekliyor

12.11.2020 14:39
Ergani'de kanserle mücadele eden kadın destek bekliyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan kanser hastası 33 yas¸ındaki Filiz Yıldırım, hayırseverlerden destek bekliyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan kanser hastası 33 yas¸ındaki Filiz Yıldırım, hayırseverlerden destek bekliyor.

Fevzi C¸akmak Mahallesinde yas¸ayan 2 c¸ocuk annesi Yıldırım, geçen sene göğüs kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat masraflarının ailesi tarafından karşılandığını söyledi.

Kiralık evde oturduğunu, 2 c¸ocugˆuna zor s¸artlarda baktığını anlatan Yıldırım, "Hastalıgˆımdan dolayı c¸ocuklarımla fazla ilgilenemiyorum. Hastalıgˆımın ilerlememesi ic¸in Diyarbakır'a kontrole gitmem gerekiyor, maddi durumum iyi olmadıgˆından bazen yol u¨creti bulamadıgˆım ic¸in gidemiyorum. Çocuklarımın bakımını sağlamak, sagˆlığıma kavus¸abilmek için hayırseverlerden yardım bekliyorum." dedi.

Filiz Yıldırım, Diyarbakır, Kanser, Ergani, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de kanserle mücadele eden kadın destek bekliyor - Son Dakika


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