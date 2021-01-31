Ergani'de kar temizleme çalışması - Son Dakika

Ergani'de kar temizleme çalışması

31.01.2021 12:45
Ergani'de kar temizleme çalışması, System.String[]

Ergani ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Ergani ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde ve Diyarbakır- Elazığ kara yolunda gece etkili olan kar yığışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ve Ergani Belediyesi ekipleri, yolun kapanmaması, araçların yolda kalmaması için gece boyunca söz konusu yollarda çalışmaları sürdürdü.

Ekipler, ilçe merkezinde ve Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki sürücülere zincir takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçede ağaçlarda biriken karları olası kırılmaları önlemek için temizliyor.

Diyarbakır, Hisarcık, Ergani, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergani'de kar temizleme çalışması - Son Dakika


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