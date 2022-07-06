Ergani'de kaybolan şizofreni hastası Eğil ilçesinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ergani'de kaybolan şizofreni hastası Eğil ilçesinde bulundu

06.07.2022 14:16
Ergani'de kaybolan şizofreni hastası Eğil ilçesinde bulundu

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50), Eğil ilçesinin kırsal Dere Mahallesi'nde bulundu.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50), Eğil ilçesinin kırsal Dere Mahallesi'nde bulundu.

Ergani ilçesinin kırsal Adnan Menderes Mahallesi'nde dün evinden çıkan Mehmet Kuru, geri dönmeyince yakınları çevrede arama yaptı. Mahallelinin de katıldığı aramadan sonuç elde edilemeyince, 112 Acil Servis Merkezi'ne haber verildi. İhbarla gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin, iz takip köpeğiyle yaptığı aramalarda, Mehmet Kuru, kaybolduğu mahalleye 30 kilometre uzaklıktaki Eğil ilçesi kırsal Dere Mahallesi'nde bulundu.Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen Kuru, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilecek.


YORUMLAR
500
Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası bulundu Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası bulundu DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kaynak: DHA

Mehmet Kuru, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani'de kaybolan şizofreni hastası Eğil ilçesinde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
13:57 Evinde duş alan kadını camdan izlemişti! Tutuklanan o sapığın 7 yıla kadar hapsi istendi
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:37 Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 14:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ergani'de kaybolan şizofreni hastası Eğil ilçesinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement