Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika
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Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi

11.08.2022 15:08
Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Ergani'de Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ergani'de Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ergani Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, aşurenin Muharrem ayına has bir güzellik olduğunu ifade ederek, Kaymakamlık ve belediye olarak bu özel günde vatandaşlarla buluşmak istediklerini belirtti.

Karaaslan, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Ahmet Karaaslan, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika
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