Ergani Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan , aşurenin Muharrem ayına has bir güzellik olduğunu ifade ederek, Kaymakamlık ve belediye olarak bu özel günde vatandaşlarla buluşmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Ahmet Karaaslan, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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