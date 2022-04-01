Ergani'de kenger bitkisi pazara indi - Son Dakika

Ergani ilçesinde halk arasında baharın habercisi olarak bilinen kenger bitkisi satışa sunulmaya başladı.

Havaların ısınmasıyla bölgede yüksek dağlık alanda doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuldu.

Pazarda esnaf Osman Demir, vatandaşların kenger bitkisine rağbet gösterdiğini belirterek, "Kengerin kilogramını 25 liradan satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, bu yüzden satışlarımız çok iyi. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.