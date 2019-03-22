Son Dakika Haberleri: Ergani'de Kenger Bitkisi Tezgahlarda Yerini Aldı

Ergani'de Kenger Bitkisi Tezgahlarda Yerini Aldı

45 dakika önce

Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı.

Ergani'de Kenger Bitkisi Tezgahlarda Yerini Aldı, System.String[]
Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı.

Ergani'de, baharın habercisi olarak bilinen kenger bitkisi, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla bölgede dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.

Pazarda kenger satan Ramazan Kaya, kenger bitkisine talebin olduğunu, vatandaşların kengeri çok sevdiğini söyledi.

Kengerin tezgahlarda yer aldığını belirten Kaya, "Kilogramını 8 liradan satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, bu yüzden satışlarımız çok iyi oluyor. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Ergani, Güncel
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