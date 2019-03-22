Ergani'de Kenger Bitkisi Tezgahlarda Yerini Aldı

Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı.

Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı.



Ergani'de, baharın habercisi olarak bilinen kenger bitkisi, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla bölgede dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.



Pazarda kenger satan Ramazan Kaya, kenger bitkisine talebin olduğunu, vatandaşların kengeri çok sevdiğini söyledi.



Kengerin tezgahlarda yer aldığını belirten Kaya, "Kilogramını 8 liradan satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, bu yüzden satışlarımız çok iyi oluyor. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Yakıldı

Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı

Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum

Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı