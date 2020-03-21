Ergani'de kenger tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı

Havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.

Ergani'de pazarda kenger satan Nüsret Demir, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi.

Kengerin bir haftadır tezgahlarda yer aldığını belirten Demir, "Kilosunu 8 liraya satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, yeni çıkmasına rağmen satışlarımız çok iyi. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.