Ergani'de kenger tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Ergani'de kenger tezgahlarda yerini aldı
6 saat önce
Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldıHavaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.
Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı
Havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.
Ergani'de pazarda kenger satan Nüsret Demir, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi.
Kengerin bir haftadır tezgahlarda yer aldığını belirten Demir, "Kilosunu 8 liraya satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, yeni çıkmasına rağmen satışlarımız çok iyi. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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