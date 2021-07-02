Ergani'de kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor - Son Dakika

Ergani ilçesinde kırsal mahalle yolları parke taşı ile döşeniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla belediye ekipleri, kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 60 kırsal mahallesinde 145 bin metrekarelik alan kilitli parke ile döşenecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, göreve geldiği günden itibaren, 2020 yılında 23 kırsal mahallede meydan, sokak, mezarlık yolları, okul bahçesi, cami ve taziye evi çevresi gibi 150 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşendiğini söyledi.

Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla 2020-2021 yıllarında 83 kırsal mahallede toplam 295 bin metrekarelik alanın mahalle sakinleri için sorunsuz ve kullanışlı hale geleceğini kaydeden Öztürk, mahallelerde okul, taziye evi, mezarlık, cami gibi ortak kullanım alanlarında ulaşım koşullarının iyileştirileceğini belirtti.

Öztürk, kırsal mahallerde ihtiyaç duyulan hizmetleri halka ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.