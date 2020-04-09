Ergani'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ergani'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Ergani ilçesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Ergani ilçesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde işyeri bulunan bir esnaf koronavirüs belirtileri nedeniyle Ergani Devlet Hastanesi acil servisine başvuruda bulundu.
Esnaf hastanede tedavi altına alınırken, durumun iletilmesi verilmesi üzerine Ergani Belediyesi ekipleri Milli Egemenlik Caddesindeki işyerlerinde dezenfekte yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:18 Kaynak: AA
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