Ergani'de koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Ergani Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amaçlı hayvan pazarını geçici olarak kapatıldı.

Ergani Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyanın yanı sıra Türkiye'de de görülen koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbir amaçlı dezenfektan çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı." denildi.