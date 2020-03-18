Ergani'de koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Ergani'de koronavirüs tedbirleri sürüyor
6 saat önce
Ergani Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amaçlı hayvan pazarını geçici olarak kapatıldı.
Ergani Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amaçlı hayvan pazarını geçici olarak kapatıldı.
Ergani Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyanın yanı sıra Türkiye'de de görülen koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbir amaçlı dezenfektan çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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