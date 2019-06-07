Ergani'de mercimek hasadı başladı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mercimek hasadı başladı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:18 Kaynak: AA
'ın Ergani
ilçesinde mercimek hasadı başladı.
İlçede daha önce genellikle orak ve tırpan yardımıyla yapılan mercimek hasadı, teknolojinin ilerlemesiyle traktörün arkasına bağlanan mercimek biçme makinesiyle yapılmaya başlandı.
Hasadın yapıldığı köylerden biri de Ortayazı köyü.
Çiftçilerden Yavuz Ernez, yaptığı açıklamada, hasat sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Bol yağışlı ve bereketli bir bahar mevsimi yaşandığına işaret eden Ernez, sıcak günlerin başlamasıyla hasadın da başladığını belirtti.
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