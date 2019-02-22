Son Dakika Haberleri: Ergani'de Minibüs Devrildi: 21 Yaralı

Ergani'de Minibüs Devrildi: 21 Yaralı

46 dakika önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Ergani'de Minibüs Devrildi: 21 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Seyit Melik Sitesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra minibüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:31 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ergani, Güncel
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