Son Dakika Haberleri: Ergani'de Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı

Ergani'de Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler kuşlar için yuva yaptı.

Ergani'de Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler kuşlar için yuva yaptı.

Ergani İnkılap İlkokulu öğrencileri, "Bizim Yuvamızda Kuşlar Üşümez Projesi" kapsamında yaptıkları 20 kuş yuvasını okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.

Doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje ile ahşap ve atık malzemelerin kuş yuvasına dönüştüğünü kaydeden İnkılap İlkokulu Müdür Yardımcısı Zülküf Çeri, eğitim kapsamında çocuklara sorumluluk duygusu ve hayvan sevgisini aşıladıklarını söyledi.

Öğrenciler de kış mevsiminde kuşlara sıcak yuva yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ergani, Güncel
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