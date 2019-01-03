Ergani'de Öğrenciler Kuşlar İçin Yuva Yaptı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler kuşlar için yuva yaptı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrenciler kuşlar için yuva yaptı.



Ergani İnkılap İlkokulu öğrencileri, "Bizim Yuvamızda Kuşlar Üşümez Projesi" kapsamında yaptıkları 20 kuş yuvasını okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.



Doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje ile ahşap ve atık malzemelerin kuş yuvasına dönüştüğünü kaydeden İnkılap İlkokulu Müdür Yardımcısı Zülküf Çeri, eğitim kapsamında çocuklara sorumluluk duygusu ve hayvan sevgisini aşıladıklarını söyledi.



Öğrenciler de kış mevsiminde kuşlara sıcak yuva yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu

Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi