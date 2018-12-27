Son Dakika Haberleri: Ergani'de Öğrenciler Zabıtayla Denetim Yaptı

Ergani'de Öğrenciler Zabıtayla Denetim Yaptı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokul öğrencileri zabıtayla iş yeri denetledi.

Ergani'de Öğrenciler Zabıtayla Denetim Yaptı, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokul öğrencileri zabıtayla iş yeri denetledi.

Ergani İnkılap İlkokulunun Ergani Belediyesi ile hazırladığı Çocuk Zabıtalar Hijyen Kontrolünde Projesi kapsamında öğrenciler zabıtalarla gıda üretimi yapan iş yerlerinde kontrol yaptı.

Denetimde eksikleri olan esnaf uyarılırken, kurallara uyan iş yerlerine Çocuk Hijyen Ödül Belgesi verildi.

Ergani İnkılap İlkokulu Müdür Yardımcısı Çeri, projeyle çocuklarda sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sunmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz zabıta elbisesi giyip esnaf denetimine çıktı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:20 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ergani, Güncel
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