Ergani'de Öğrenciler Zabıtayla Denetim Yaptı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokul öğrencileri zabıtayla iş yeri denetledi.
Diyarbakır
'ın Ergani
ilçesinde ilkokul öğrencileri zabıtayla iş yeri denetledi.
Ergani İnkılap İlkokulunun Ergani Belediyesi ile hazırladığı Çocuk Zabıtalar Hijyen Kontrolünde Projesi kapsamında öğrenciler zabıtalarla gıda üretimi yapan iş yerlerinde kontrol yaptı.
Denetimde eksikleri olan esnaf uyarılırken, kurallara uyan iş yerlerine Çocuk Hijyen Ödül Belgesi verildi.
Ergani İnkılap İlkokulu Müdür Yardımcısı Çeri, projeyle çocuklarda sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sunmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz zabıta elbisesi giyip esnaf denetimine çıktı." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:20 Kaynak: AA
Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi
Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı
8 Aylık Hamile Olduğunu Sanan Kadının Karnından Dev Miyom Çıktı
Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi