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Ergani'de öğrencilere aşı uygulaması

6 saat önce

Ergani ilçesinde 1. ve 8. sınıf öğrencilere yönelik aşı uygulaması başlatıldı.

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Ergani ilçesinde 1. ve 8. sınıf öğrencilere yönelik aşı uygulaması başlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığının planlı aşı kampanyası kapsamında, geçtiğimiz yıl anaokuluna gitmeyen birinci sınıf öğrencilere kızamık, kızamıkçık, kabakulak ile karma aşı, 8. sınıf öğrencilere ise tetanos aşısı yapılıyor.

İlçe genelinde 129 okulda 23 bin öğrenciye aşı yapılması planlanıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Menekşe Sanlı, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ulusal aşı programı çerçevesinde ilçede de kampanya başlattıklarını belirterek, çocukluk çağından okul dönemine kadar olan aşıların zaten rutin olarak belirli bir program çerçevesinde yapıldığını aktardı.

Aşı çalışmalarının kasım ayı sonuna kadar süreceğini dile getiren Sanlı, amaçlarının daha sağlıklı bireyler daha sağlıklı bir toplum olduğunu kaydetti.

Ergani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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