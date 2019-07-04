Son Dakika Haberleri: Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu
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Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu

38 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.

Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü. 
Yangın, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredeki bağ ve bahçelere de sıçrayan alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 1.7 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.


 


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:34 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Ergani, Güncel
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