Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan , ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "İlk ilaçlamayı yaptıktan 15 gün sonra ikinci kez ilaçlama yaparak ağaçları zararlılardan tamamen arındırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ergani, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması - Son Dakika

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