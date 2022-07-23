Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması

23.07.2022 14:22
Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması

Ergani ilçesinde park ve bahçeler zararlı böceklere karşı ilaçlanmaya başlandı.

Ergani ilçesinde park ve bahçeler zararlı böceklere karşı ilaçlanmaya başlandı.

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilçe genelinde park, bahçe ve kaldırımlardaki ağaçlarda zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "İlk ilaçlamayı yaptıktan 15 gün sonra ikinci kez ilaçlama yaparak ağaçları zararlılardan tamamen arındırıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Osmaniye haber! Trendyol, bahçe ve balkon ürünleri alışveriş trendlerini açıkladı Osmaniye haber! Trendyol, bahçe ve balkon ürünleri alışveriş trendlerini açıkladı DEPREM KONUTLARI KURAYLA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ DEPREM KONUTLARI KURAYLA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Kaynak: AA

Ergani, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:48 Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 14:22:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ergani'de park ve bahçelerde ilaçlama çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement