Ergani'de parke taşı döşeme ihalesi - Son Dakika
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Ergani'de parke taşı döşeme ihalesi

6 saat önce

Ergani ilçesinde cadde ve sokaklar için parke taşı döşeme ihalesi yapıldı.

Ergani'de parke taşı döşeme ihalesi, System.String[]

Ergani ilçesinde cadde ve sokaklar için parke taşı döşeme ihalesi yapıldı.

Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce açılan ihaleye 29 firma katıldı. Firmalar tekliflerini komisyona sundu.

Fen İşleri Müdürü Nezir Avcı başkanlığındaki komisyonun önümüzdeki hafta ihale sonucunu açıklayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ihalenin basına açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

İhaleye sunulan dosyaların ve tekliflerin değerlendirilerek sonucun kısa sürede açıklanacağını dile getiren Kaya, "İhaleye sunulan dosyalar alındı. Dosya ve evraklar tek tek incelenerek, şartnameye uygun olup olmadıkları kontrol edilecek. Dosyası tam olan firmaya ait en uygun teklifi kabul edeceğiz." dedi.

Ergani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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