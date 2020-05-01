Ergani'de patates ekimi yapıldı - Son Dakika

Ergani'de patates ekimi yapıldı.

Ortayazı Mahallesinde muhtar Esat Akyıldız yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez uygulanan bir yöntemle patates ekimi yaptığını söyledi.

Yaklaşık 600 dönüm alana patates ekimi yaptığını dile getiren Akyıldız, "İlk defa deneme amaçlı 8 çeşit patates ekimi yaptık. İlçemizin toprağına ne ekerseniz yetişir. Toprağımız tarıma elverişli. Kendi imkanlarımızla Boğaz Çayından gelen su ile sulama yapmaya çalışacağız." dedi.

Akyıldız, bir arkadaşının önerisiyle patates ekmeye karar verdiğini anlatan Akyıldız, "İyi verim alabilirsem ilerleyen yıllarda da yüksek ölçekte ekim yapmayı düşünüyorum. Böylece istihdam da sağlarız." diye konuştu.